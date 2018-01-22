В рамках форума в Давосе открылись резиденции России и Индии
Отмечается, что резиденции объединят лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также учёных и представителей творческих профессий.
«Россия и Индия — давние стратегические партнёры. Партнёрство стран даёт особые возможности для развития политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. В 2017 году Индия приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя. На форуме в Давосе в этом году отношения этих стран получат новые измерения, в том числе благодаря взаимодействию между своими официальными резиденциями. Мы ожидаем заключения новых соглашений и договорённостей», — рассказал советник президента России Антон Кобяков.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдёт с 23 по 26 января 2018 года в Давосе.
Подробнее — в материале RT.