В рамках форума в Давосе открылись резиденции России и Индии

Короткая ссылка
В рамках 48-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе открылись официальные резиденции России и Индии, говорится в пресс-релизе Росконгресса, поступившем в RT.

Отмечается, что резиденции объединят лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также учёных и представителей творческих профессий.

«Россия и Индия — давние стратегические партнёры. Партнёрство стран даёт особые возможности для развития политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. В 2017 году Индия приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя. На форуме в Давосе в этом году отношения этих стран получат новые измерения, в том числе благодаря взаимодействию между своими официальными резиденциями. Мы ожидаем заключения новых соглашений и договорённостей», — рассказал советник президента России Антон Кобяков.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдёт с 23 по 26 января 2018 года в Давосе.

Подробнее — в материале RT.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru