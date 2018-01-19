Фрадков прокомментировал назначение на пост главы опорного банка для операций по гособоронзаказу

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Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Пётр Фрадков заявил, что активно участвует в работе по переходу банка Промсвязьбанк в статус опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

«Действительно, я получил предложение возглавить Промсвязьбанк и ответил согласием. Уже принимаю участие в активной работе, проводимой правительством России и Центральным банком по подготовке нормативной базы для передачи в установленные сроки средств государственного оборонного заказа в Промсвязьбанк и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК», — сказал Фрадков.

Он добавил, что, по его мнению, для реализации этой масштабной задачи банк обладает всеми компетенциями и финансовыми возможностями, развитой региональной сетью, а также хорошим опытом работы с промышленностью, в том числе с предприятиями ОПК.

В пресс-службе РЭЦ сообщили RT, что в настоящее время рассматриваются

кандидатуры на пост главы организации.

18 января стало известно, что правительство России создаёт опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Позднее сообщалось, что опорный банк будет создан на базе Промсвязьбанка.

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