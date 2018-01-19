Опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов создадут на базе Промсвязьбанка‍

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Опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам будет создан на базе Промсвязьбанка, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. 

«Правительством совместно с Банком России в качестве указанного банка определён Промсвязьбанк», — цитирует главу Минфина РИА Новости.

По его словам, по ряду характеристик он оптимально подходит для роли спецбанка.

Силуанов добавил, что руководителем финансовой организации планируется назначить Петра Фрадкова.

18 января Минфин объявил о создании в России опорного банка для гособоронзаказа.

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