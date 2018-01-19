Сбербанк ожидает снижения ставок по кредитам в России в 2018 году

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает снижения ставок по кредитам в России в 2018 году примерно на два процентных пункта. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«За прошлый год ставки очень сильно пошли вниз, примерно на два процентных пункта за год… Перспектива такая же на этот год», — цитирует РИА Новости Грефа.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России.

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