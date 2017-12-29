Правительству поручено предложить меры по ограничению ставок по кредитам банков для регионов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести предложения по ограничению ставок по кредитам, которые привлекаются регионами в банках.

«Представить предложения: по ограничению процентных ставок по кредитам, привлекаемым субъектами России и муниципальными образованиями в кредитных организациях», — приводит «Газета.Ru» текст поручения. В сентябре Путин заявил, что реструктуризация накопленных бюджетных кредитов регионов запускается с 2018 года, и поручил кабмину подготовить её программу.