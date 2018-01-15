«Газпром» планирует увеличить инвестиции в «Северный поток — 2»

Российская энергетическая корпорация «Газпром» планирует увеличить инвестиции в строительство газового трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

«Газпром» в 2018 году планирует инвестировать в строительство «Северного потока — 2» 114,5 млрд рублей, в расширение мощностей газотранспортной сети (ГТС) на территории России для поставок газа в экспортный газопровод — 98,8 млрд рублей», — говорится в материалах корпорации.

По данным агентства, в 2017 году инвестиции «Газпрома» в проект составляли 102,4 млрд рублей.

В декабре сообщалось, что европейские партнёры «Газпрома» по «Северному потоку — 2» — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — выполнили свои обязательства по финансированию проекта в 2017 году.

В правительстве Германии рассказали, что считают политической задачей не допустить потерь Украины при реализации «Северного потока — 2».