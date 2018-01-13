Мадуро призвал латиноамериканские государства присоединиться к проекту его криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал латиноамериканские государства присоединиться к его предложению по запуску и продвижению новой криптовалюты El Petro.

Об этом сообщает AVN.

Отмечается, что данное предложение он озвучил во время форума объединения «Боливарианский альянс для народов нашей Америки — Договор торговли народов».

По его словам, криптовалюта должна будет защищать суверенитет стран от «имперских» нападок ряда государств, а также помогать в создании региональной и независимой финансовой системы.

3 декабря 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта El Petro. Позднее он сообщил об эмиссии этой криптовалюты.