Мадуро призвал латиноамериканские государства присоединиться к проекту его криптовалюты

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал латиноамериканские государства присоединиться к его предложению по запуску и продвижению новой криптовалюты El Petro.

Об этом сообщает AVN.

Отмечается, что данное предложение он озвучил во время форума объединения «Боливарианский альянс для народов нашей Америки — Договор торговли народов».

По его словам, криптовалюта должна будет защищать суверенитет стран от «имперских» нападок ряда государств, а также помогать в создании региональной и независимой финансовой системы.

3 декабря 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта El Petro. Позднее он сообщил об эмиссии этой криптовалюты.

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