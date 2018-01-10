Крым начал экспортировать мясо птицы в Казахстан

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявил, что республика полностью обеспечивает себя мясом птицы и даже начала его поставки в Казахстан, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона.

«Сегодня уже начинает работать азиатский рынок. Наша птица поставляется в Казахстан. Активно подписываются контракты с крупнейшими крымскими производителями на вывоз свинины на материковую часть России», — рассказал Рюмшин.

Как отметил министр, совсем недавно республика была обеспечена мясом птицы на 70—80%, а поставки на экспорт казались невозможными.

Кроме того, по словам Рюмшина, внутренние потребности региона в кондитерских изделиях, безалкогольной продукции, яйцах, свинине, овощах, пшеничной муке и продовольственной пшенице полностью обеспечены.

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