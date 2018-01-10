Крым начал экспортировать мясо птицы в Казахстан
«Сегодня уже начинает работать азиатский рынок. Наша птица поставляется в Казахстан. Активно подписываются контракты с крупнейшими крымскими производителями на вывоз свинины на материковую часть России», — рассказал Рюмшин.
Как отметил министр, совсем недавно республика была обеспечена мясом птицы на 70—80%, а поставки на экспорт казались невозможными.
Кроме того, по словам Рюмшина, внутренние потребности региона в кондитерских изделиях, безалкогольной продукции, яйцах, свинине, овощах, пшеничной муке и продовольственной пшенице полностью обеспечены.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал в беседе с НСН существенный рост российского экспорта.