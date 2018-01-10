Инфляция в России в 2017 году составила 2,5%

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Инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%, сообщает Росстат.

Как передаёт РИА Новости, также отмечается, что в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4%.

По данным Росстата, в декабре в семи регионах России рост цен составил 0,8% и более. Как отмечается, самый значительный прирост наблюдается в Ставропольском крае, республиках Калмыкия и Северная Осетия — 0,9—1%.

При этом в Адыгее потребительские товары и услуги подешевели в среднем на 0,2%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в 2017 году рост инфляции в стране будет рекордно низким и составит 2,5%.

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