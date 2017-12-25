Силуанов заявил, что рост инфляции в 2017 году станет рекордно низким

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в 2017 году рост инфляции в стране будет рекордно низким и составит 2,5%.

«Действительно, в этом году мы сделали много для того, чтобы обеспечить макростабильность, условия для роста... Мы видим здесь и снижение инфляции, в этом году будет 2,5—2,6% — исторический минимум», — рассказал он.

Ранее Силуанов сообщил, что в 2018 году рост реальных зарплат в стране достигнет 4,1%.