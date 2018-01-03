«Газпром» в 2017 году увеличил добычу газа на 12,4%

Компания «Газпром» в 2017 году увеличила добычу газа на 12,4% — до 471 млрд кубометров.

«В 2017 году, по оперативным данным, «Газпром» добыл 471 млрд кубометров газа — на 12,4% больше, чем в 2016 году», — цитирует РИА Новости председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

По его словам, это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании.

Ранее сообщалось, что в 2017 году добыча природного газа на Украине увеличилась на 4,2% (на 838,2 млн кубометров) по сравнению с 2016 годом — до 20 млрд 825,3 млн кубометров.