Эксперт назвал обнародование Минфином зарплат чиновников «положительным событием»

Президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков прокомментировал RT публикацию Министерством финансов информации о средних заработных платах работников федеральных госорганов.

«Я считаю, что это очень положительное событие. Оно означает, что в нашей стране постепенно меняются правила игры в части отношений между обществом и государственными чиновниками. У гражданского общества появляется возможность критиковать чиновников, соизмерять их вклад в развитие экономики государства, вообще в систему развития управления государством и получаемое ими за это вознаграждение», — отметил Кочетков.

По его словам, важным шагом в данном направлении «стала бы такая гласность и открытость в части зарплат ведущих менеджеров государственных корпораций».

Ранее Минфин впервые обнародовал информацию о средних заработных платах работников федеральных госорганов.