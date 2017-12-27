Эксперт назвал обнародование Минфином зарплат чиновников «положительным событием»

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Анастасия Румянцева
Президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков прокомментировал RT публикацию Министерством финансов информации о средних заработных платах работников федеральных госорганов.

«Я считаю, что это очень положительное событие. Оно означает, что в нашей стране постепенно меняются правила игры в части отношений между обществом и государственными чиновниками.  У гражданского общества появляется возможность критиковать чиновников, соизмерять их вклад в развитие экономики государства, вообще в систему развития управления государством и получаемое ими за это вознаграждение», — отметил Кочетков.

По его словам, важным шагом в данном направлении «стала бы такая гласность и открытость в части зарплат ведущих менеджеров государственных корпораций».

Ранее Минфин впервые обнародовал информацию о средних заработных платах работников федеральных госорганов.

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