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Полпред Якушев: резиденты технопарков Урала вдвое увеличили объёмы производства

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал, что резиденты инфраструктурных площадок на Урале за последние три года смогли вдвое увеличить объёмы производства.
Полпред Якушев: резиденты технопарков Урала вдвое увеличили объёмы производства
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«В ближайшее время будет создано ещё шесть промышленных парков и два технопарка, в том числе в сфере электронной промышленности», — сообщил полпред.

Он, в частности, отметил главные преимущества таких площадок — качественную инфраструктуру и доступ к мерам государственной поддержки.

Всего в УрФО порядка 600 предприятий осуществляет свою деятельность на территории 51 инфраструктурной площадки. На них работают около 26 тыс. человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что город предоставил льготу на аренду земли для строительства технопарка в Зеленограде.

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