Полпред Якушев: резиденты технопарков Урала вдвое увеличили объёмы производства
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«В ближайшее время будет создано ещё шесть промышленных парков и два технопарка, в том числе в сфере электронной промышленности», — сообщил полпред.
Он, в частности, отметил главные преимущества таких площадок — качественную инфраструктуру и доступ к мерам государственной поддержки.
Всего в УрФО порядка 600 предприятий осуществляет свою деятельность на территории 51 инфраструктурной площадки. На них работают около 26 тыс. человек.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что город предоставил льготу на аренду земли для строительства технопарка в Зеленограде.