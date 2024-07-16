Полпред Якушев: резиденты технопарков Урала вдвое увеличили объёмы производства

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал, что резиденты инфраструктурных площадок на Урале за последние три года смогли вдвое увеличить объёмы производства.

Об этом информирует URA.RU.

«В ближайшее время будет создано ещё шесть промышленных парков и два технопарка, в том числе в сфере электронной промышленности», — сообщил полпред.

Он, в частности, отметил главные преимущества таких площадок — качественную инфраструктуру и доступ к мерам государственной поддержки.

Всего в УрФО порядка 600 предприятий осуществляет свою деятельность на территории 51 инфраструктурной площадки. На них работают около 26 тыс. человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что город предоставил льготу на аренду земли для строительства технопарка в Зеленограде.