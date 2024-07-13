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Кабмин смягчил требование о репатриации валютной выручки экспортёрами

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Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, снизив порог её репатриации с 60 до 40%.
Кабмин смягчил требование о репатриации валютной выручки экспортёрами
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.

«Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки», — отмечается в сообщении.

Порог репатриации снижен с 60 до 40%.

Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что компании — резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Москвы вложили в экономику столицы 50 млрд рублей в 2023 году.

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