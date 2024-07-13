Кабмин смягчил требование о репатриации валютной выручки экспортёрами
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.
«Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки», — отмечается в сообщении.
Порог репатриации снижен с 60 до 40%.
Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что компании — резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Москвы вложили в экономику столицы 50 млрд рублей в 2023 году.