Кабмин смягчил требование о репатриации валютной выручки экспортёрами

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, снизив порог её репатриации с 60 до 40%.

РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале кабмина. «Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки», — отмечается в сообщении. Порог репатриации снижен с 60 до 40%. Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что компании — резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Москвы вложили в экономику столицы 50 млрд рублей в 2023 году.