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Резиденты московских ОЭЗ вложили в экономику столицы 50 млрд рублей в 2023 году

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Компании — резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Москвы вложили в экономику столицы 50 млрд рублей в 2023 году, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства столицы.

Как сказал Овчинский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выручка резидентов ОЭЗ Москвы в 2023 году составила почти 137 млрд рублей.

Среди лидеров — предприятия микроэлектроники, производители лекарств и медизделий.

Ранее сообщалось, что Москва предоставила 250 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности.

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