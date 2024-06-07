RT в Telegram
Подпишись

Москва предоставила 250 га земли для строительства производств

Короткая ссылка
Столица предоставила 250 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«На них инвесторы построят более 2 млн кв. м производственных объектов», — сказал Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.

Земельные участки под возведение промышленных предприятий в рамках МаИП предоставляются с 2016 года.

Инвесторы возводят на них производства пищевой, автомобилестроительной, лёгкой, строительной и других отраслей промышленности.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить