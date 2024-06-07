Москва предоставила 250 га земли для строительства производств

Столица предоставила 250 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«На них инвесторы построят более 2 млн кв. м производственных объектов», — сказал Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.

Земельные участки под возведение промышленных предприятий в рамках МаИП предоставляются с 2016 года.

Инвесторы возводят на них производства пищевой, автомобилестроительной, лёгкой, строительной и других отраслей промышленности.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла.