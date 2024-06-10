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Удмуртия в 3,6 раза нарастила экспорт молочной продукции в 2024 году

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Удмуртия экспортировала 2,9 тыс. т молочной продукции в период с 1 января по 6 июня 2024 года. Это в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (814 т).
Удмуртия в 3,6 раза нарастила экспорт молочной продукции в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Молочную продукцию отправили в Узбекистан, Китай, Египет, Бангладеш и Грузию, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, управление на территории Удмуртии проконтролировало отправку 50 т сухой молочной сыворотки в Китай.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях ПМЭФ заявил о росте взаимного товарооборота в восемь раз в 2023 году.

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