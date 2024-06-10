Удмуртия в 3,6 раза нарастила экспорт молочной продукции в 2024 году
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Молочную продукцию отправили в Узбекистан, Китай, Египет, Бангладеш и Грузию, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В частности, управление на территории Удмуртии проконтролировало отправку 50 т сухой молочной сыворотки в Китай.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях ПМЭФ заявил о росте взаимного товарооборота в восемь раз в 2023 году.