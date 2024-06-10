На развитие Нижегородской области привлекли более 80 млрд рублей

На развитие Нижегородской области привлекли более 83 млрд рублей, для этого региональная делегация подписала 11 соглашений на ПМЭФ-2024.

Об этом сообщает АБН24.

Соглашения затрагивают различные сферы, такие как агропром, производство машин, химическая промышленность, утилизация отходов, строительство жилья и др. Благодаря этим договорённостям появится около 2,6 тыс. новых рабочих мест.

В ходе форума губернатор Глеб Никитин провёл ряд встреч, в том числе с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном и главой исполнительного комитета Гагаузии Евгенией Гуцул.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали приём заявок на грантовый конкурс «Агростартап».