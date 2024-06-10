На развитие Нижегородской области привлекли более 80 млрд рублей
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Об этом сообщает АБН24.
Соглашения затрагивают различные сферы, такие как агропром, производство машин, химическая промышленность, утилизация отходов, строительство жилья и др. Благодаря этим договорённостям появится около 2,6 тыс. новых рабочих мест.
В ходе форума губернатор Глеб Никитин провёл ряд встреч, в том числе с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном и главой исполнительного комитета Гагаузии Евгенией Гуцул.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали приём заявок на грантовый конкурс «Агростартап».