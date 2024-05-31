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В Нижнем Новгороде начали приём заявок на грантовый конкурс «Агростартап»

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В Нижнем Новгороде начали приём заявок на грантовый конкурс для фермеров «Агростартап».

Об этом, как сообщает ИА «Время Н», рассказали в пресс-службе губернатора и облправительства.

В рамках конкурса на поддержку фермеров выделят 72,5 млн рублей. Сам конкурс проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Грант «Агростартап» рассчитан на начинающих фермеров либо граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. До 7 млн рублей можно получить на реализацию проекта по разведению крупного рогатого скота, до 5 млн рублей — на поддержку проектов, связанных с производством овощей, выращиванием фруктов и ягод», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Заявки принимаются до 17 июня по месту регистрации участников, которые должны быть зарегистрированы на сельской территории Нижегородской области.

Ранее власти Нижнего Новгорода подписали соглашение с ООО «Хэдхантер» о развитии рынка труда в регионе.

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