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В Нижнем Новгороде подписано соглашение о развитии рынка труда в регионе

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Власти Нижнего Новгорода подписали соглашение с ООО «Хэдхантер» о развитии рынка труда в регионе.
В Нижнем Новгороде подписано соглашение о развитии рынка труда в регионе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Опыт «Хэдхантера» поможет нам в развитии рынка труда в регионе, в автоматизации процессов подбора персонала с помощью передовых технологий. Мы также заинтересовали компанию нашим ИТ-кампусом «НЕЙМАРК». Общими усилиями сторон будут проходить подготовка профильных специалистов в области автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, развитие научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности студентов кампуса», — сказал глава региона Глеб Никитин.

Также Нижегородская область и «Хэдхантер» планируют создание совместных рабочих и экспертных групп и центров экспертизы, совместное участие в выставках, конференциях, презентациях и других мероприятиях.

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