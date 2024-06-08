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Захарова: ВВП стран БРИКС уже опережает показатели G7

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на сессии ПМЭФ, что ВВП стран БРИКС уже опережает показатели G7.

«Еще десять лет назад нам всем тыкали, что мы все недоразвитые. А сегодня недоразвитые, получается, по всем показателям опережают доминанту», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что ВВП стран БРИКС на 3% больше показателей G7 — он составляет 33% от мирового.

Ранее президент Боливии Луис Арсе, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.

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