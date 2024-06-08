Захарова: ВВП стран БРИКС уже опережает показатели G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на сессии ПМЭФ, что ВВП стран БРИКС уже опережает показатели G7.

«Еще десять лет назад нам всем тыкали, что мы все недоразвитые. А сегодня недоразвитые, получается, по всем показателям опережают доминанту», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что ВВП стран БРИКС на 3% больше показателей G7 — он составляет 33% от мирового.

Ранее президент Боливии Луис Арсе, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.