Путин: финансовые власти США ломают собственные инструменты величия

Американские финансовые власти сегодня ломают собственные инструменты величия, среди таких инструментов можно назвать доллар, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Президент сравнил действия финансовых властей США с поведением луддитов в Англии, которые ломали свои инструменты производства.

«Доллар — это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединённых Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара. Это и так будет происходить в силу сокращения объёмов американской экономики, но своим действиями они ускоряют этот процесс», — сказал Путин.

В результате появляются новые инструменты, в том числе финансовые инструменты центральных банков в рамках БРИКС, подчеркнул глава государства.

Президент России ранее также назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия американских элит.