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Путин: финансовые власти США ломают собственные инструменты величия

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Американские финансовые власти сегодня ломают собственные инструменты величия, среди таких инструментов можно назвать доллар, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Президент сравнил действия финансовых властей США с поведением луддитов в Англии, которые ломали свои инструменты производства.

«Доллар — это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединённых Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара. Это и так будет происходить в силу сокращения объёмов американской экономики, но своим действиями они ускоряют этот процесс», — сказал Путин.

В результате появляются новые инструменты, в том числе финансовые инструменты центральных банков в рамках БРИКС, подчеркнул глава государства.

Президент России ранее также назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия американских элит.

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