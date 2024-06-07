Путин: инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше

Российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия продолжит развивать инфраструктуру Северного морского пути.

«Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации», — сказал он.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что объём транзита грузов по Северному морскому пути между Россией и Китаем к 2030 году может возрасти более чем в 20 раз.

RT ведёт трансляцию сессии.