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Путин: инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше

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Российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия продолжит развивать инфраструктуру Северного морского пути.
Путин: инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше
  • РИА Новости

«Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации», — сказал он.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что объём транзита грузов по Северному морскому пути между Россией и Китаем к 2030 году может возрасти более чем в 20 раз.

RT ведёт трансляцию сессии.

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