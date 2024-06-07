Путин: инфраструктура Северного морского пути будет развиваться и дальше
- РИА Новости
«Мы продолжим развивать инфраструктуру Северного морского пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов федерации», — сказал он.
Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что объём транзита грузов по Северному морскому пути между Россией и Китаем к 2030 году может возрасти более чем в 20 раз.
RT ведёт трансляцию сессии.