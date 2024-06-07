Песков: на ПМЭФ Путин выскажется об экономических достижениях и проблемах
«Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства о состоянии экономики в стране, экономических достижениях, экономических проблемах и ориентирах на будущее», — сказал он.
Песков подчеркнул, что «именно об этом» будет российский лидер во время своего выступления.
Ранее Песков уже отмечал, что речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом российской экономике.
До этого представитель Кремля назвал примерное время начала выступления Путина на ПМЭФ.