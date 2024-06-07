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Песков: на ПМЭФ Путин выскажется об экономических достижениях и проблемах

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин выскажется об экономических достижениях и проблемах страны.

«Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства о состоянии экономики в стране, экономических достижениях, экономических проблемах и ориентирах на будущее», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «именно об этом» будет российский лидер во время своего выступления.

Ранее Песков уже отмечал, что речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом российской экономике.

До этого представитель Кремля назвал примерное время начала выступления Путина на ПМЭФ.

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