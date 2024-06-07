Лут: около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях
- РИА Новости
Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«В целом по сельхозпродукции порядка 10% рублёвых сделок. Но при этом доля недружественных валют снижается и мы увеличиваем дружественные пары, дружественные валюты», — сказала она.
Вместе с этим министр отметила тенденцию к росту торговли в валютах российских базовых покупателей.
«Но рубли для нас тоже являются приоритетом», — добавила Лут, подчеркнув, что российская сторона продолжит работать в этом направлении.
Также без конкретики глава Минсельхоза заявила, что крупнейшими покупателями российской продукции в рублях являются дружественные страны.
В марте российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила $43,5 млрд.