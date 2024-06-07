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Лут: около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях

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Глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях.
Лут: около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«В целом по сельхозпродукции порядка 10% рублёвых сделок. Но при этом доля недружественных валют снижается и мы увеличиваем дружественные пары, дружественные валюты», — сказала она.

Вместе с этим министр отметила тенденцию к росту торговли в валютах российских базовых покупателей.

«Но рубли для нас тоже являются приоритетом», — добавила Лут, подчеркнув, что российская сторона продолжит работать в этом направлении.

Также без конкретики глава Минсельхоза заявила, что крупнейшими покупателями российской продукции в рублях являются дружественные страны.

В марте российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила $43,5 млрд.

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