Новак назвал достижимыми целевые показатели по росту ВВП России на 2,8—3%
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Цели 2,8—3% роста в экономике абсолютно достижимы, и можно расти больше», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что российскому кабмину необходимо совместно «думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия».
Также он указал на важность снижения административных барьеров и развития финансового рынка, создания систем расчётов.
Ранее Министерство финансов России оценило дополнительные доходы бюджета страны в 2,6 трлн рублей в 2025 году.