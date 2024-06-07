Новак назвал достижимыми целевые показатели по росту ВВП России на 2,8—3%

Вице-премьер России Александр Новак назвал достижимыми целевые показатели по росту российского ВВП на 2,8—3%.

Соответствующее заявление он сделал в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Цели 2,8—3% роста в экономике абсолютно достижимы, и можно расти больше», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что российскому кабмину необходимо совместно «думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия».

Также он указал на важность снижения административных барьеров и развития финансового рынка, создания систем расчётов.

Ранее Министерство финансов России оценило дополнительные доходы бюджета страны в 2,6 трлн рублей в 2025 году.