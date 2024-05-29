Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2,6 трлн рублей в 2025 году

Налоговые изменения в 2025 году могут принести бюджетной системе России дополнительные доходы объёмом 2,6 трлн рублей.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на предложенный Минфином России пакет поправок в Налоговый кодекс.

Ожидается, что 1,6 трлн рублей поступят от повышения налога на прибыль на 25%, ещё 533 млрд рублей обеспечит расширение прогрессии по НДФЛ с учётом всех вычетов.

Помимо этого, дополнительные средства в бюджет принесут различные акцизы, государственные пошлины и изменения в части упрощённой системы налогообложения и природной ренты.

Ранее Минфин внёс в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы России.