Минфин внёс в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы

Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы России.

Пакет законопроектов включает поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Эти предложения рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности, а потом и само правительство. Как ожидается, Госдума может принять изменения уже в весеннюю сессию.

Министр финансов Антон Силуанов обратил внимание на то, что ведомство при разработке поправок опиралось на рекомендации Госдумы.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — сказал Силуанов.

Работа над законопроектом будет вестись на площадке Госдумы вместе с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее выступил за то, чтобы прогрессивная шкала налогообложения доходов не затрагивала участников специальной военной операции.