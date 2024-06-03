Минфин повысил оценку дефицита бюджета России на 2024 год до 1,1% ВВП

Министерство финансов России увеличило оценку дефицита российского федерального бюджета в 2024 году до 1,1% ВВП.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы.

Уточняется, что таким образом дефицит достигнет отметки в 2,12 трлн рублей. Увеличение произойдёт в первую очередь за счёт роста статей расходов — на 522 млрд рублей, до 37,2 трлн рублей.

До этого в законе был прописан дефицит бюджета в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Ранее Министерство финансов России оценило дополнительные доходы бюджета страны в 2,6 трлн рублей в 2025 году.