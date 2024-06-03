Минфин повысил оценку дефицита бюджета России на 2024 год до 1,1% ВВП
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы.
Уточняется, что таким образом дефицит достигнет отметки в 2,12 трлн рублей. Увеличение произойдёт в первую очередь за счёт роста статей расходов — на 522 млрд рублей, до 37,2 трлн рублей.
До этого в законе был прописан дефицит бюджета в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.
Ранее Министерство финансов России оценило дополнительные доходы бюджета страны в 2,6 трлн рублей в 2025 году.