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В Гознаке назвали причины возвращения купюр номиналом пять и десять рублей

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Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал о причинах возвращения пяти- и десятирублёвых купюр.
В Гознаке назвали причины возвращения купюр номиналом пять и десять рублей
  • РИА Новости

«Просто по заказу Банка России вернулись к выпуску этих банкнот, к печати. И, соответственно, это объясняется просто: на сегодня нужно обеспечить размен. Есть регионы, где проникновение электронных платежей меньше, чем в городах-миллионниках, в крупных городах», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

По словам специалиста, использовать монеты в настоящее время иногда затруднительно — большие объём и вес.

«Банкноты в этом смысле удобнее», — сказал Трачук.

Ранее сообщалось, что Подмосковье подпишет около 40 соглашений более чем на 150 млрд рублей на ПМЭФ.

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