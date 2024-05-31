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Россельхознадзор: Россия с начала года нарастила экспорт зерна на 14%

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Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин заявил, что Россия с начала года нарастила экспорт зерна на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россельхознадзор: Россия с начала года нарастила экспорт зерна на 14%
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомства.

«Замруководителя службы сообщил, что с начала 2024 года по 26 мая на внешние рынки отгружено 36,9 млн т российского зерна, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года, когда было вывезено 32,4 млн т», — указывает ведомство.

Уточняется, что это было сказано на Всероссийском зерновом форуме.

Подчёркивается, что увеличение роста экспорта связано с проведённой работой с уполномоченными органами стран-импортёров по устранению ограничений.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Совет ЕС принял решение повысить таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии.

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