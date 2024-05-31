Россельхознадзор: Россия с начала года нарастила экспорт зерна на 14%
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомства.
«Замруководителя службы сообщил, что с начала 2024 года по 26 мая на внешние рынки отгружено 36,9 млн т российского зерна, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года, когда было вывезено 32,4 млн т», — указывает ведомство.
Уточняется, что это было сказано на Всероссийском зерновом форуме.
Подчёркивается, что увеличение роста экспорта связано с проведённой работой с уполномоченными органами стран-импортёров по устранению ограничений.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Совет ЕС принял решение повысить таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии.