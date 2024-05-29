Минэнерго России закрыло статистику о производстве бензина
- РИА Новости
«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что решение касается только бензина и не затронет другие виды топлива.
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил об отсутствии угрозы резкого роста цен на бензин.
Также первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил об отсутствии рисков обеспечения внутреннего рынка топливом.