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Минэнерго России закрыло статистику о производстве бензина

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Росстат больше не будет публиковать статистические данные о производстве топлива для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов, заявили в Минэнерго РФ.
Минэнерго России закрыло статистику о производстве бензина
  • РИА Новости

«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что решение касается только бензина и не затронет другие виды топлива. 

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил об отсутствии угрозы резкого роста цен на бензин.

Также первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил об отсутствии рисков обеспечения внутреннего рынка топливом.

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