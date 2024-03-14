В Минэнерго России заявили об отсутствии рисков обеспечения рынка топливом

Первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин сообщил об отсутствии рисков обеспечения внутреннего рынка топливом.

Он напомнил, что власти вместе с участниками рынка приняли все меры для сохранения профицита поставок внутри страны, включая запрет на экспорт бензина.

«Рисков для топливообеспечения мы не видим. Это достигается за счёт дозагрузки установок и за счёт использования запасов, где это необходимо», — цитирует Сорокина ТАСС.

Министерство энергетики также заявило об отсутствии в России рисков роста розничных цен на моторное топливо в настоящее время.

Федеральная антимонопольная служба России заявила, в свою очередь, что нефтяные компании до конца марта увеличат дополнительные поставки топлива на биржу.