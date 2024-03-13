Минэнерго России заявило об отсутствии рисков роста розничных цен на топливо

Министерство энергетики заявило об отсутствии в России рисков роста розничных цен на моторное топливо в настоящее время.

Как заявили в ведомстве, ситуация с топливообеспечением в российских регионах и ценами на автозаправочных станциях является стабильной и находится на ежедневном контроле Минэнерго России и ФАС России.

«Риски роста розничных цен на моторное топливо отсутствуют», — отметили в министерстве.

Сообщается, что принимаются меры по обеспечению необходимой загрузки нефтеперерабатывающих мощностей вместе с координацией действий нефтяных компаний и ОАО «РЖД».

Федеральная антимонопольная служба России заявила, в свою очередь, что нефтяные компании до конца марта увеличат дополнительные поставки топлива на биржу.

По данным РИА Новости, 13 марта стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась до уровня выше 60 тыс. рублей за тонну. Это произошло впервые с сентября прошлого года.