В Кремле наблюдают за дискуссией по совершенствованию налоговой системы
- РИА Новости
Он подчеркнул, что в Кремле наблюдают за дискуссией.
«Дискуссия ведётся очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Мы, разумеется, всё это очень внимательно наблюдаем», — отметил Песков.
Ранее Минфин внёс в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы России.
Налоговые изменения в 2025 году могут принести бюджетной системе России дополнительные доходы объёмом 2,6 трлн рублей.