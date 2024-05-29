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В Кремле наблюдают за дискуссией по совершенствованию налоговой системы

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В Кремле заявили, что внимательно следят за обсуждениями по поводу совершенствования налоговой системы России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле наблюдают за дискуссией по совершенствованию налоговой системы
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в Кремле наблюдают за дискуссией.

«Дискуссия ведётся очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Мы, разумеется, всё это очень внимательно наблюдаем», — отметил Песков.

Ранее Минфин внёс в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы России.

Налоговые изменения в 2025 году могут принести бюджетной системе России дополнительные доходы объёмом 2,6 трлн рублей.

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