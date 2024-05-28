Чекунков назвал лидеров среди ТОР по числу реализованных проектов

Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков заявил, что в ДФО транспортно-логистическая отрасль лидирует по числу реализованных проектов среди резидентов территорий опережающего развития (ТОР).

По его словам, уже осуществлено 47 из 145 программ, сообщает газета «Известия».

Среди них выделяются транспортно-логистические терминалы, в том числе работающие на рост товарооборота между Россией и Китаем и странами АТР в целом, а также порты.

На втором месте по числу реализованных проектов строительная отрасль и девелопмент — 45 из 137.

Третье место занимают сельское хозяйство и пищевая промышленность, где реализовано 33 из 78 заявленных проектов.

Кроме того, в отрасли горнорудной промышленности и металлургии введено 25 из 75 проектов, а в социальной сфере и услугах — 22 из запланированных 64, отметил Чекунков.

Ранее сообщалось, что в Башкирии резиденты территорий опережающего развития вложили в экономику региона более полумиллиарда рублей.