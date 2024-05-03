RT в Telegram
Подпишись

Более полумиллиарда рублей вложили резиденты ТОР в экономику Башкирии

Короткая ссылка
В Башкирии рассказали о работе резидентов территорий опережающего развития (ТОР).
Более полумиллиарда рублей вложили резиденты ТОР в экономику Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает АБН24.

По словам главы республики Радия Хабирова, резиденты ТОР только за I квартал 2024 года вложили в экономику региона около 550 млн рублей, что на 200 млн больше, чем годом ранее.

Больше всего инвестиций поступило от предприятий в сфере машиностроения и химической промышленности, а также производящих железобетонные конструкции, нефтепромысловое оборудование и металлоизделия.

Ранее сообщили, что инвестпортал столицы посетили почти полтора миллиона раз с января 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить