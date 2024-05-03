Более полумиллиарда рублей вложили резиденты ТОР в экономику Башкирии

В Башкирии рассказали о работе резидентов территорий опережающего развития (ТОР).

Об этом сообщает АБН24.

По словам главы республики Радия Хабирова, резиденты ТОР только за I квартал 2024 года вложили в экономику региона около 550 млн рублей, что на 200 млн больше, чем годом ранее.

Больше всего инвестиций поступило от предприятий в сфере машиностроения и химической промышленности, а также производящих железобетонные конструкции, нефтепромысловое оборудование и металлоизделия.

Ранее сообщили, что инвестпортал столицы посетили почти полтора миллиона раз с января 2024 года.