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Инвестпортал столицы посетили почти полтора миллиона раз с января 2024 года

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Московский инвестиционный портал investmoscow.ru с января 2024 года посетили 1,4 млн раз, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Инвестпортал столицы посетили почти полтора миллиона раз с января 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Это ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городом. Сервис содержит исчерпывающую информацию о столичных инвестпроектах, налоговых режимах и льготах», — сказал Ликсутов.

Как, в свою очередь, отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с 2023 года через портал можно обратиться в Центр поддержки промышленности, а также выбрать образовательную программу в рамках проекта «Московская техническая школа».

С момента запуска портала число его пользователей превысило 12 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят более 15 инвестпроектов до конца года.

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