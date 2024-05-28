Объём инвестиций в ТОР Дальнего Востока достиг 3 трлн рублей
Объём инвестиций в бизнес-проекты составил около 3 трлн рублей, пишет газета «Известия».
Кроме того, резиденты ТОР создали 75,4 тыс. рабочих мест и ввели в работу 259 проектов.
Систему ТОР внедрили для привлечения бизнеса в суровые климатические условия Дальневосточного региона. На этих территориях для резидентов действует ряд преференций, таких как налоговые льготы и др.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объём инвестиций в столичные проекты в 2023 году достиг порядка 6,8 трлн рублей.