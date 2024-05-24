Китайский аналог H&M может запустить до 500 магазинов в России

Китайский молодёжный бренд Semir из доступного ценового сегмента с 2025 года ежегодно планирует открывать от 60 магазинов на территории России, а на горизонте семи — десяти лет — запустить до 500.

Об этом, как информирует ТАСС, заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

По её словам, на данный момент ведутся переговоры.

«Это молодёжный аналог H&M из доступной ценовой категории», — добавила Кермедчиева.

Ранее сообщалось, что доля зарубежных брендов в российских ТЦ за два года упала до трети.

Также в Газпромбанке заявили, что новые арендаторы займут площади магазинов IKEA в «Мегах» в 2024 году.