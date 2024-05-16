Аналитик Джиоев рассказал о благоприятной для рубля ситуации на валютном рынке
- РИА Новости
«Помимо продления действия указа президента об обязательной продаже экспортной валютной выручки компаниями на один год, на национальную валюту также оказывает влияние завершение формирования нового правительства», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».
Также в мае ЦБ нарастил чистые продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отметил Джиоев.
Ранее аналитик канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы влияют на курс рубля в текущий момент.