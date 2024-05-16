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Аналитик Джиоев рассказал о благоприятной для рубля ситуации на валютном рынке

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля. Он отметил, что на это влияет несколько факторов.
Аналитик Джиоев рассказал о благоприятной для рубля ситуации на валютном рынке
  • РИА Новости

«Помимо продления действия указа президента об обязательной продаже экспортной валютной выручки компаниями на один год, на национальную валюту также оказывает влияние завершение формирования нового правительства», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

Также в мае ЦБ нарастил чистые продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отметил Джиоев.

Ранее аналитик канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы влияют на курс рубля в текущий момент.

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