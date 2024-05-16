Аналитик Джиоев рассказал о благоприятной для рубля ситуации на валютном рынке

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ситуация на валютном рынке складывается в пользу рубля. Он отметил, что на это влияет несколько факторов.

«Помимо продления действия указа президента об обязательной продаже экспортной валютной выручки компаниями на один год, на национальную валюту также оказывает влияние завершение формирования нового правительства», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

Также в мае ЦБ нарастил чистые продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отметил Джиоев.

Ранее аналитик канала «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов в беседе с RT рассказал, какие факторы влияют на курс рубля в текущий момент.