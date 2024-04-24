RT в Telegram
Подпишись

Росфинмониторинг видит тенденцию к росту оборота криптовалют в России

Короткая ссылка
Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что ведомство видит тенденцию к росту оборота криптовалют в России.
Росфинмониторинг видит тенденцию к росту оборота криптовалют в России
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал на полях международного форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

«Это может быть только приблизительная цифра — много видов криптовалют, много обменников, здесь не хотелось бы озвучивать конкретную цифру. Я бы сказал, что точно снижения оборота нет, тенденция к росту», — цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил, что расчёты криптовалютой в России запрещены законом, но владение — нет.

«В целом оборот криптовалют год от года, квартал от квартала увеличивается. Было некое падение в 2022 году, но затем рост возобновился. Это также является одной из причин необходимости регулирования, потому что рынок так или иначе развивается, хотим мы этого или не хотим — физические и юридические лица владеют криптовалютой, пользуются ей», — добавил он.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что в II квартале 2024 года курс биткоина имеет хорошие перспективы для роста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить