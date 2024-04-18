Аналитик Антонов допустил рост курса биткоина в II квартале

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что в II квартале 2024 года курс биткоина имеет хорошие перспективы для роста.

«Этому будет способствовать ряд позитивных событий. Во-первых, совсем недавно были запущены спотовые ETF на биткоин, которые показали высокий спрос на криптовалюту со стороны крупных институциональных инвесторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, приближающийся халвинг биткоина может создать заметный покупательский интерес в среднесрочной перспективе.

«Как только будет пройден уровень сопротивления в $67 200, мы можем увидеть значительное усиление активности покупателей в направлении уровня $78 тыс. У продавцов ближайшая цель — $52 тыс. Поскольку крипторынок низколиквидный и открывается много маржинальных позиций, то цель актуальная для текущей ситуации», — добавил Антонов.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.