«Ведомости»: в России решили продлить продажу валютной выручки экспортёрами
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Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, 43 группы компаний, которые входят в число крупнейших экспортёров, должны зачислять на свои счета в России не менее 80% от объёма выручки. После этого экспортёрам необходимо продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.
Уточняется, что речь идёт в первую очередь о компаниях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.
Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления мер по продаже валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года является прерогативой российского кабмина.