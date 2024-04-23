«Ведомости»: в России решили продлить продажу валютной выручки экспортёрами

Российские власти приняли решение о продлении требования по продаже валютной выручки крупнейшими компаниями-экспортёрами до конца 2024 года.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, 43 группы компаний, которые входят в число крупнейших экспортёров, должны зачислять на свои счета в России не менее 80% от объёма выручки. После этого экспортёрам необходимо продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.

Уточняется, что речь идёт в первую очередь о компаниях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.

Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления мер по продаже валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года является прерогативой российского кабмина.