Банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ за попытку разморозить активы на $439 млн.

Об этом пишет Интерфакс.

Как отмечается в материале, 17 апреля ВТБ подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградский области к девяти структурам JPMorgan Chase, включая российскую «дочку».

18 апреля JPMorgan Chase подал иск в суд Нью-Йорка с требованием прекратить усилия ВТБ по взысканию $439,5 млн со счёта, заблокированного после введения санкций против банка России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в текущем году рассчитывает инвестировать в военную помощь Вооружённым силам Украины €2,5—3 млрд из доходов от замороженных российских активов.

Обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл отметил, что похищение суверенных российских активов серьёзно навредит США.