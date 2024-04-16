В ЦБ заявили о важности реализации мер по повышению производительности труда

Эксперты Центробанка России подготовили бюллетень «О чём говорят тренды», в котором указывается важность реализации мер по повышению производительности труда.

Как указывается в докладе, решения ЦБ по кредитно-денежной политике будут способствовать дальнейшему постепенному приведению темпов роста совокупного спроса в соответствие с возможностями расширения предложения в экономике, что позволит вернуть инфляцию к целевому показателю в этом году и в дальнейшем стабилизировать её около 4%.

«При этом важным представляется продолжение реализации комплекса мер макроэкономической политики, направленных на перераспределение труда в пользу относительно эффективных компаний, а также общее повышение производительности труда», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что российские разработчики создали приложение, которое автономно оценивает производительность пользователя с помощью периодически обновляемых и дополняемых нейросетей и статистических моделей.