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В ЦБ заявили о важности реализации мер по повышению производительности труда

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Эксперты Центробанка России подготовили бюллетень «О чём говорят тренды», в котором указывается важность реализации мер по повышению производительности труда.
В ЦБ заявили о важности реализации мер по повышению производительности труда
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Как указывается в докладе, решения ЦБ по кредитно-денежной политике будут способствовать дальнейшему постепенному приведению темпов роста совокупного спроса в соответствие с возможностями расширения предложения в экономике, что позволит вернуть инфляцию к целевому показателю в этом году и в дальнейшем стабилизировать её около 4%.

«При этом важным представляется продолжение реализации комплекса мер макроэкономической политики, направленных на перераспределение труда в пользу относительно эффективных компаний, а также общее повышение производительности труда», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что российские разработчики создали приложение, которое автономно оценивает производительность пользователя с помощью периодически обновляемых и дополняемых нейросетей и статистических моделей.

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