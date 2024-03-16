В России создали приложение, которое оценивает производительность пользователя

Российские разработчики создали приложение, которое автономно оценивает производительность пользователя с помощью периодически обновляемых и дополняемых нейросетей и статистических моделей.

Как рассказали RT в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), такое решение повышает уровень работоспособности и эффективности человека на 14%.

«Проект «Focus24» — это web-приложение, автономно оценивающее производительность пользователя с помощью периодически обновляемых и дополняемых нейросетей и статистических моделей. Алгоритм взаимодействия с платформой следующий: пользователь переходит на вебсайт платформы и аутентифицируется. После этого появляется возможность перейти в виртуальный кабинет, где располагается модуль оценки ресурсности», — рассказал лидер проекта Константин Скобельцын.

После того как пользователь согласился на использование камеры, микрофона и модуля геолокации, начинается мониторинг.

На текущий момент приложение учитывает следующие факторы: динамику положения головы, динамику мимики бровей, динамику работы глаз (моргание, степень открытости глаз, направление взгляда и другое), динамику губ (речь, зевки и так далее), циркадный ритм, время сессии работы, погоду, уровень шума и модели комплексного учёта нескольких факторов.

После этого пользователь в реальном времени получает оценку по шкале от 0 до 100 своей производительности. Также можно скачать таблицу с динамикой показателей из предыдущих анализов.

Вместе с этим система отображает и рекомендации по улучшению текущего состояния. Например, предложение сделать перерыв, убрать отвлекающие факторы, изменить позицию головы или переключиться на более простую задачу.

«По нашим текущим наблюдениям, использование системы повышает уровень эффективности труда на 14%. Особенно интересно, что часто люди, имея по факту высокую работоспособность, ощущали себя уставшими и благодаря системе выполняли сложные задачи, решение которых предварительно планировали выполнить в другой день. Это помогло снизить стресс как у самих испытуемых, так и в компании в целом», — уточнил Скобельцын.

Как уточнили в НТИ, на данный момент завершается пилотное внедрение проекта и уточнение параметров моделей. Далее планируется пилотирование в компаниях-партнёрах, упаковка системы в мобильное и десктопное приложение.

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