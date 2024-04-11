Инвестстратег Бахтин: курс доллара может вернуться к отметке до 93 рублей

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин выразил мнение, что на следующей неделе курс доллара может вернуться ближе к отметке 93 рубля, а евро будет стоить в районе 100 рублей.

«Эта оценка связана с тем, что американская валюта может ослабиться на мировом рынке после достижения максимумов года по индексу доллара DXY (выше 105 пунктов). Доллар резко усилился к другим валютам 10 апреля после выхода негативной статистики по инфляции в США», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он также отметил, что со следующей недели экспортёры могут начать продавать дополнительные объёмы валюты, чтобы аккумулировать рубли под апрельские налоговые платежи.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какой может быть динамика курса рубля в апреле.