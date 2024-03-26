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Аналитик Васильев спрогнозировал динамику курса рубля в апреле

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какой может быть динамика курса рубля в апреле.

«Поддержку рублю к евро будут оказывать обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров, сезонно пониженный спрос на валюту для закупки импорта, для погашения внешнего долга, для оттока капитала», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важным фактором для курса рубля в апреле будут данные о продлении или не продлении обязательной продажи валютной выручки.

В пользу российской валюты останутся продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие процентные ставки.

Как прогнозирует Васильев, средний курс евро в 2024 году составит 105 рублей.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов выразил мнение, что курс юаня к доллару продолжит снижаться.

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