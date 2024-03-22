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Экономист Ордов спрогнозировал дальнейшее снижение курса юаня к доллару

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Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов выразил мнение, что курс юаня к доллару продолжит снижаться.
Экономист Ордов спрогнозировал дальнейшее снижение курса юаня к доллару
  • AP

«Китайский Центробанк управляет курсом юаня, и снижать его сейчас выгодно для страны, поскольку это создаёт дополнительные конкурентные преимущества на внешних рынках. Доллар же сейчас находится в фазе укрепления, и это будет влиять на дальнейшую динамику курса юаня», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его мнению, китайский опыт управления курсообразованием нацвалюты могут начать использовать другие страны.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский высказался о снижении курса юаня по отношению к американскому доллару.

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